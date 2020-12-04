Росіяни не змогли надати докази стрілянини на кордоні - ДПСУ
Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, підтвердити раніше сказане російські прикордонники не змогли під час прикордонно-представницької зустрічі безпосередньо на лінії кордону.
«Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації, водночас жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації вони (російські прикордонники - ред.) не надали і про особу, яка, за їх словами, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати», - сказав речник.
Демченко повідомив, що Державна прикордонна служба України негайно розпочала перевірку інформації, яка, з посиланням на ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій області, з’явилася в ЗМІ щодо можливого порушення групою осіб кордону з боку України та вогневого протистояння.
На ділянку кордону були направлені додаткові групи прикордонного відомства та задіяні всі необхідні сили, в т.ч. оперативний блок. Крім того, для з’ясування всіх обставин залучені співробітники взаємодіючих органів.
«На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників», - зазначив Демченко.
За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, сталася опівночі за московським часом проти 4 грудня на напрямку російського н.п. Пороз. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.
Як повідомлялось, ФСБ РФ повідомило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з боку України. При спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.