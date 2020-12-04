Росіяни не змогли надати докази стрілянини на кордоні - ДПСУ

Російська сторона не надала жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, слідів перетину кордону на місцевості українські прикордонники також не зафіксували.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, підтвердити раніше сказане російські прикордонники не змогли під час прикордонно-представницької зустрічі безпосередньо на лінії кордону.

«Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації, водночас жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України навести не змогла, слідів перетину кордону на місцевості також не зафіксовано. Будь-якої інформації вони (російські прикордонники - ред.) не надали і про особу, яка, за їх словами, загинула, та зброю, яку порушник міг використовувати», - сказав речник.

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Демченко повідомив, що Державна прикордонна служба України негайно розпочала перевірку інформації, яка, з посиланням на ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій області, з’явилася в ЗМІ щодо можливого порушення групою осіб кордону з боку України та вогневого протистояння.

На ділянку кордону були направлені додаткові групи прикордонного відомства та задіяні всі необхідні сили, в т.ч. оперативний блок. Крім того, для з’ясування всіх обставин залучені співробітники взаємодіючих органів.

«На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників», - зазначив Демченко.

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За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, сталася опівночі за московським часом проти 4 грудня на напрямку російського н.п. Пороз. До цього будь-якої інформації від суміжної сторони не надходило.

Як повідомлялось, ФСБ РФ повідомило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з боку України. При спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.