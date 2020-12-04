ДПСУ не фіксувала жодних пострілів поряд з російським кордоном

Прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів уздовж кордону з Росією.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, російська сторона досі негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. "На цей час додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону», - сказав речник.

Демченко зауважив, що за інформацією, яка надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом.

За цим фактом співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи. Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона.

Як повідомлялось, ФСБ РФ повідомило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з боку України. При спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.