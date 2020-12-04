Україна перевіряє інформацію ФСБ РФ про перестрілку на кордоні

Прикордонники перевіряють інформацію, поширену ФСБ, щодо можливої перестрілки з невідомими, які намагалися нібито перетнути кордон України та Росії.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі відомства.

«Йде перевірка цієї інформації. Зокрема, перевіряються прикордонні наряди. Наразі жодної інформації з цього приводу немає», - сказали у пресслужбі.

За інформацією, поданою деякими ЗМІ, Федеральна служба безпеки РФ повідомила про перестрілку з озброєними невідомими, які намагалися перетнути кордон України та Росії. Згідно з повідомленням Центру громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії в Білгородській і Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонний загін зупинив спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими.

За даними ФСБ, під час спроби затримання порушники чинили збройний опір, один із них дістав поранення, несумісні з життям, двоє втекли на територію України.