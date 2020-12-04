Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ через порушення «тиші» окупантами біля Водяного

Українська делегація в ТКГ готує письмову ноту до Спостережної місії ОБСЄ у зв’язку з грубим порушенням російськими окупаційними військами режиму припинення вогню 4 грудня в районі Водяного.

Як передає Укрінформ, про це делегація України повідомила у Фейсбуці.

Зазначається, що вночі, 4 грудня, в районі Водяного зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, зокрема, використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).

«Дії щодо ситуації: 1. Через координаційний механізм заведено «режим тиші». 2. Готується письмова нота до СММ. 3. Спостережна група УССЦКК «Маріуполь» здійснює заходи щодо верифікації події», - йдеться у повідомленні.

Українська делегація також нагадала, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження або посилення санкцій.

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«Неухильне виконання домовленостей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні», - акцентували в українській делегації.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.