Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ через порушення «тиші» окупантами біля Водяного
Як передає Укрінформ, про це делегація України повідомила у Фейсбуці.
Зазначається, що вночі, 4 грудня, в районі Водяного зафіксовано грубе порушення противником режиму припинення вогню, зокрема, використання артилерії 122 мм (13 снарядів) та міномета 120 мм (6 мін).
«Дії щодо ситуації: 1. Через координаційний механізм заведено «режим тиші». 2. Готується письмова нота до СММ. 3. Спостережна група УССЦКК «Маріуполь» здійснює заходи щодо верифікації події», - йдеться у повідомленні.
Українська делегація також нагадала, що кожне таке порушення стає ще однією цеглою в мур, яким РФ відгороджує себе від цивілізованого світу, та ще одним аргументом до збереження або посилення санкцій.
«Неухильне виконання домовленостей про припинення вогню від 22 липня 2020 року є запорукою сталого прогресу у врегулюванні», - акцентували в українській делегації.
Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.