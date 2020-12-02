Окупанти стріляли біля Водяного та дистанційно замінували позиції ЗСУ

Російські окупаційні війська станом на 12.00 2 грудня двічі порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби, зафіксовано два випадки порушення домовленостей досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2», - сказав речник.

За словами Шаравари, втрат з боку українських підрозділів внаслідок ворожих обстрілів немає.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулої доби, 1 грудня, збройні формування РФ та її найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь під Попасною та Катеринівкою. Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Фото: МОУ