Окупанти за минулу добу зривали «тишу» під Попасною та Катеринівкою
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
«Вогневу активність ворога із застосуванням стрілецької зброї зафіксовано неподалік населеного пункту Катеринівка. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік Попасної», - йдеться у повідомленні.
Провокативні ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Від початку поточної доби, 2 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.