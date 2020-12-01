Окупанти відкривали вогонь біля Катеринівки

Російські окупаційні війська станом на 17.00 1 грудня відкрили провокативний вогонь поблизу Катеринівки. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 1 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Так, з метою провокації ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї наших позицій у районі Катеринівки. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на збройну провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Належно виконують завдання в районі проведення ОС й інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували майже 2 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських бійців не було.