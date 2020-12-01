Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Впродовж минулої доби, 30 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу населених пунктів Водяне та Новотошківське. Окрім того, режим припинення вогню противник порушив у районі Гнутового, задіявши на цій ділянці станковий протитанковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських бійців не було.

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Ще одне порушення досягнутих домовленостей задокументовано на Приазов’ї. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадро" із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника.

Від початку поточної доби, 1 грудня, уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксували, на усіх ділянках відповідальності підрозділів Об’єднаних сил спостерігається "тиша".