Минулими вихідними ОБСЄ зафіксувала понад 160 порушень на Донбасі

На Донбасі з вечора 27 по вечір 29 листопада Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 163 обстріли, більшість з яких пролунали в Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Відзначається, що на Донеччині зафіксували 76 порушень режиму припинення вогню, більшість з яких відбулося вранці 29 листопада.

"Дев'ять вибухів прогриміли в південних напрямках Донецької фільтрувальної станції та 25 вибухів невизначеного походження - в районах на південь від Авдіївки", - повідомляється в звіті.

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На Луганщині вихідними зафіксували 87 порушень режиму припинення вогню.

"Все постріли зі стрілецької зброї були зафіксовані в ніч з 27 на 28 листопада в районах на південний схід від Станиці Луганської", - відзначили в ОБСЄ.

Після домовленості Тристоронньої контактної групи щодо перемир'я, яке набрало чинності 27 липня, СММ зафіксувала в цілому 2756 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

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Нагадаємо: у понеділок озброєні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості щодо перемир'я.