Окупанти двічі порушили «тишу»: запустили дрон і стріляли під Водяним

Російські окупаційні війська станом на 17.00 двічі порушили домовленості, досягнуті представниками Тристоронньої контактної групи. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 30 листопада, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи. Так, режим припинення вогню противник порушив, застосувавши станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю в районі Водяного», - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, на цій же ділянці був виявлений проліт ворожого БПЛА типу «Квадро» із перетином лінії розмежування. Пострілами зі стрілецької зброї ворожий безпілотний літальний апарат було збито.

Як зазначається, бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

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В пресслужбі також повідомили, що належно виконують завдання в районі проведення операції й інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 1 гектар території у прифронтовому районі та передано на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року, згідно з домовленостями, досягнутими представниками ТКГ 22 липня.

Фото: ООС