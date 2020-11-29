Українські військові у зоні ООС збили ворожий безпілотник

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксоване одне порушення з боку російсько-окупаційних військ: лінію розмежування перетнув ворожий дрон.

Про це у Фейсбуці повідомляє штаб Операції об’єднаних сил, передає Укрінформ.

«Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито!», - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв Укрінформ, за добу, 28 листопада, окупаційні війська на Донбасі дев’ять разів порушив досягнуті під час засідання Тристоронньої контактної групи домовленості.