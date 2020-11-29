ОБСЄ зафіксувала минулої доби 29 порушень «тиші»

СММ ОБСЄ зафіксувала за минулу добу 24 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 5 таких порушень на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 284/2020, опублікованому у суботу Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ), передає Укрінформ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 24 порушення режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження; майже всі порушення сталися в районах поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія зафіксувала 5 вибухів невизначеного походження в районах на південно-південний захід від н. п. Голубівка (кол. Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська)", - повідомили в СММ.

За попередній звітний період у цій області не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Окремо зазначається, що спостерігачі Місії продовжували фіксувати бойовиків з нарукавними пов’язками "СЦКК" на ділянках розведення сил та засобів.

"На ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) команда СММ бачила 4 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") південніше нового прольоту мосту біля Станиці Луганської ", - йдеться у звіті.

Крім того, неподалік блокпоста збройних формувань РФ південніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте спостерігачі бачили 5 членів російських збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК"). При цьому, троє з них у супроводі ще 3 осіб у захисних костюмах пройшли вглиб ділянки розведення до місця приблизно за 350 м на північ від її південного краю, а згодом повернулися.