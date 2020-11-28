Окупанти застосовують 120-мм міномети і гранатомети, втрат немає
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Упродовж минулої доби, 27 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував наших захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.
На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Від початку поточної доби, 28 листопада, режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.
У штабі повідомили, що бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.