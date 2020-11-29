Зарецька каже, що кількість зниклих безвісти на Донбасі військових може коливатися

Військовослужбовців, які зникли безвісти, за даними ЗСУ, на сьогодні 69 осіб.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала керівник офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.

"Військовослужбовців, які зникли безвісти, за даними ЗСУ, на сьогодні 69. Це, враховуючи випадки, коли ідентифікація останків відбулася, але родичі не визнають цього факту. Така проблема є, але кожен випадок такої незгоди – це своя унікальна історія", - сказала Зарецька.

Вона зауважила, що кількість зниклих безвісти може коливатися в обидва боки.

"Якщо є нові дані про зниклих – перелік поповнюється, коли відбулася ідентифікація і члени сімей визнали результати експертизи - процедура завершена і список скорочується. Загальний облік зниклих безвісти (військових і цивільних) веде СБУ. Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС має зведену інформацію, найбільш повну", - сказала Зарецька.

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11 листопада 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким уряд має розробити та затвердити комплексний план щодо забезпечення захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. План має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та функціонування Єдиного реєстру таких осіб. І Комісія, і реєстр на папері вже існують більш як півтора року, та на практиці – досі ні.