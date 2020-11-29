Комісія з питань зниклих безвісти може розпочати повноцінну роботу з березня 2021 року – Зарецька

Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може розпочати повноцінну роботу з березня наступного року.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала керівник офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.

«Члени комісії зібралися на своє перше засідання 8 жовтня, за законом має бути обраний голова, але цього не відбулося, тож оголосили перерву. Ми дуже розраховуємо (і у нас є підстави сподіватися), що голова буде обраний протягом двох тижнів. Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно», - сказала Зарецька.

Вона повідомила, що 27 листопада відбулася погоджувальна нарада під головуванням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, на якій узгодили спільні кроки всіх органів державної влади задля організації та налагодження процесу роботи Комісії.

Окрім цього за її словами, необхідно передбачити в бюджеті 2021 року кошти на Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти. Також має бути розроблений єдиний алгоритм взаємодії всіх державних органів і міжнародних організацій для ефективної роботи від моменту зникнення особи до моменту гідного поховання її останків. Серед іншого йде обговорення створення експертної групи.

Втім, за словами Зарецької, основними причинами того, що Комісія досі не запрацювала, є недосконале законодавство.

«Норми чинного закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, частково неробочі, а частково суперечать одна одній. Наприклад, до складу комісії мають увійти представники держорганів, а голова має працювати на постійних засадах. Отже, виходить, держорган уповноважує свою посадову особу - і не рядову посадову особу, а управлінця, начальника підрозділу або навіть заступника міністра – в складі Комісії вже є Інна Голованчук, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І коли такий член Комісії обирається її головою, він мусить покинути свою посаду, що неприйнятно», - пояснила Зарецька.

Наразі, за її словами, Мін’юст разом з представниками правозахисних організацій підготували проєкт закону про внесення змін до чинного законодавства з цих питань.

11 листопада 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, згідно з яким уряд має розробити та затвердити комплексний план щодо забезпечення захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.