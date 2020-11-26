План дій щодо Донбасу вимагає готовності до компромісів – Грау

Просування в розробці проекту плану дій щодо врегулювання конфлікту на Донеччині в повній відповідності з Мінськими угодами вимагає конструктивності й готовності до компромісів.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявила Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау після засідання ТКГ 25 листопада.

Вона констатувала, що через відмінності у поглядах Робочій групі з політичних питань не вдалося досягти прогресу при розробці проекту плану дій у повній відповідності з Мінськими угодами. «Просування за даним питанням вимагає конструктивності й готовності до компромісів», - заявила Грау.

Вона зазначила, що згідно з даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, режим припинення вогню в цілому продовжує дотримуватися. Однак недавно два мирних жителі були поранені в зоні конфлікту в ході обстрілу.

«Це перший подібний випадок після 27 липня 2020 року. Наполегливо закликаю сторони зробити все можливе для дотримання режиму припинення вогню», - акцентувала спецпредставник Діючого голови ОБСЄ в Україні.

Грау повідомила, що ці питання були в центрі дискусії Робочої групи з безпеки щодо загальної ситуації в зоні конфлікту. Крім цього, обговорювалося функціонування заходів щодо посилення режиму припинення вогню і координаційного механізму з реагування на його порушення.

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ в Україні також поінформувала, що Гуманітарна робоча група обговорювала умови майбутнього функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

У дискусіях також були порушені питання пошуку зниклих безвісти, а також взаємного звільнення і обміну осіб, яких утримують у зв'язку з конфліктом.

За словами Грау, прогрес у цьому питанні напередодні наступаючих новорічних і різдвяних свят міг би стати важливим гуманітарним кроком.

У центрі уваги Економічної робочої групи були питання водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Крім того, обговорювалися проблеми екології, а також питання виплати пенсій і надання соціальних та інших послуг громадянам України, які проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей, повідомила Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ в Україні.