«Чорні» фабрики та борделі: прикордонники викрили дев'ять каналів торгівлі українцями

Прикордонники викрили 9 каналів торгівлі українцями, серед яких робітники на підпільних фабриках, моряки-перевізники нелегалів та жінки для борделів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"За 2020 рік співробітники оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України у взаємодії з українськими та міжнародними правоохоронцями припинили діяльність 3 протиправних груп у складі 10 осіб, ліквідували 9 каналів торгівлі людьми та затримали 9 організаторів й 2 пособників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники не допустили вивезення 16 жінок для їх сексуальної та трудової експлуатації за кордоном. Також за ст. 149 КК України «Торгівля людьми» до ЄРДР внесено 22 повідомлення, оголошено 21 підозру. А за матеріалами, здобутими підрозділами оперативно-розшукової діяльності, судами винесено 5 обвинувальних вироків стосовно 6 осіб, з яких 3 отримали реальні строки ув’язнення.

Серед найбільш гучних оборудок, що пов’язані з торгівлею людьми, є виявлення спільно з правоохоронними органами країн ЄС 5 підпільних тютюнових фабрик. На цих підприємствах, що діяли на території Республіки Польща, Іспанії, Нідерландів, виявлено 76 осіб, із них до протиправної діяльності було залучено 47 українців.

Викрито також міжнародне угруповання, що переправляло нелегалів з Азії до ЄС. Зокрема, зібрано докази його діяльності, підтверджено причетність фігурантів, жителів Одещини та тимчасово окупованого Криму, до вербування українських чоловіків-моряків для подальшого переправлення до Туреччини. За кордоном українців втягували в злочинну діяльність, пов’язану з переправленням по морю нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до країн Європейського Союзу. За кожного завербованого українського моряка злочинці отримували до 3 тисяч доларів США.

В результаті викрито п’ятьох учасників організованої злочинної групи. Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України та ч.2 ст.332 КК України, а саме - торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Одного з організаторів злочинної схеми суд визнав винним у скоєнні злочину за ч.2 ст.149 КК України та виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Варто зазначити, що це перший вирок, винесений в Україні щодо злочину, який пов’язаний з торгівлею людьми.

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"Що понад двісті наших співвітчизників, які стали жертвами цього обману, відбувають покарання у місцях позбавлення волі в Греції та Італії. Зараз тривають заходи з забезпечення правового захисту та реабілітації засуджених жертв-українців для повернення в Україну", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялось, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства.