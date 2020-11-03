Силовики перекрили канал нелегального транзиту іракців до ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Ліквідовано канал нелегального транзиту іракців через Україну в ЄС. Правоохоронці не лише затримали нелегалів, а й встановили маршрут руху, місця переховування, а головне – організаторів каналу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі двом жителям Виноградівського району Закарпатської області, 1988 та 1993 років народження, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».
У пресслужбі також нагадали, що наприкінці вересня на ділянці Мукачівського прикордонного загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів з Іраку. Іноземці мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Під час слідчо-оперативних заходів українські правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності осіб, причетних до організації каналу. Було задокументовано факт перевезення на Закарпаття нелегалів, встановлено місця їх тимчасового переховування, проведено обшуки у фігурантів розслідування за шістьма адресами в містах Рівне та Виноградів, вилучено предмети та речі для подальшого використання в суді як докази протиправної діяльності, зокрема: чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та прилад нічного бачення.
Заходи проводились міжвідомчою групою у складі співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, із залученням спецпідрозділу «Дозор», в рамках кримінального провадження за ст.332 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, повідомили в пресслужбі.
Фото: Держприкордонслужба