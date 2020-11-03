Силовики перекрили канал нелегального транзиту іракців до ЄС

Співробітники Держприкордонслужби зібрали докази та ліквідували канал нелегального транзиту громадян Іраку до ЄС через територію України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Ліквідовано канал нелегального транзиту іракців через Україну в ЄС. Правоохоронці не лише затримали нелегалів, а й встановили маршрут руху, місця переховування, а головне – організаторів каналу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі двом жителям Виноградівського району Закарпатської області, 1988 та 1993 років народження, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

У пресслужбі також нагадали, що наприкінці вересня на ділянці Мукачівського прикордонного загону затримали чотирьох нелегальних мігрантів з Іраку. Іноземці мали намір незаконно потрапити в Угорщину. Під час слідчо-оперативних заходів українські правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності осіб, причетних до організації каналу. Було задокументовано факт перевезення на Закарпаття нелегалів, встановлено місця їх тимчасового переховування, проведено обшуки у фігурантів розслідування за шістьма адресами в містах Рівне та Виноградів, вилучено предмети та речі для подальшого використання в суді як докази протиправної діяльності, зокрема: чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та прилад нічного бачення.

Заходи проводились міжвідомчою групою у складі співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області, із залученням спецпідрозділу «Дозор», в рамках кримінального провадження за ст.332 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області, повідомили в пресслужбі.

Фото: Держприкордонслужба