В Україні викрили транснаціональну банду, яка переправляла нелегалів у Європу

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася вербуванням українців для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до Європи. Протягом п’яти років фігуранти завербували понад 200 українців.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

“Співробітники Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції спільно зі слідчими ГУНП в АР Крим за процесуального керівництва Кримської прокуратури у тісній взаємодії з оперативно-розшуковими підрозділами Південного регіонального управління ДПС України, ЄВРОПОЛОМ, правоохоронними органами Греції, Італії та Великої Британії викрили п’ять учасників транснаціональної організованої групи, які займалися торгівлею людьми”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігуранти – жителі Одещини та Криму, які, починаючи з 2015 року, вербували українців і переміщували їх до Республіки Туреччини. Там передавали місцевим спільникам. Поліцейські встановили, що за одного проданого українця торговці людьми отримували до трьох тисяч доларів.

Завербованих втягували у злочинну діяльність, пов’язану з контрабандою мігрантів. Потерпілі мали нелегально переміщати мігрантів із країн Південно-Західної Азії до країн Європи. При цьому зловмисники приховували факт наявності жорсткої кримінальної відповідальності за перевезення нелегальних мігрантів у тих країнах, куди їх перевозили. Наразі фактично усі завербовані відбувають покарання у Греції або Італії.

«Загалом у місцях позбавлення волі закордоном знаходиться понад 200 українських громадян, які морем перевозили нелегалів. Для наших співвітчизників це була дорога в один кінець. Торговці людьми обіцяли шкіперам-українцям, що у разі затримання на них чекає депортація додому або кілька місяців міграційного арешту», – розповів керівник Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції Нацполіції Сергій Пантелеєв.

30 жовтня п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 149 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме – торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За словами Пантелеєва, наразі слідство триває. Українські поліцейські спільно з прикордонниками, ЄВРОПОЛом, грецькими, італійськими правоохоронцями та Національною агенцією боротьби зі злочинності Великобританії встановлюють усіх жертв цього злочинного ланцюга для притягнення до кримінальної відповідальності їхніх експлуататорів.

Фото: Національна поліція