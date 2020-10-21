Торгівля людьми: українці увійшли до «ТОП-5» жертв у ЄС

Контрабанда людей з метою сексуальної та трудової експлуатації залишається серйозною проблемою для Євросоюзу, при цьому у зовнішньому вимірі цієї проблеми Україна увійшла у сумнівний рейтинг «ТОП-5» країн за походженням жертв такої злочинної діяльності.

Такі дані оприлюднені у Третій доповіді Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми, повний текст якої можна знайти на сайті цієї Євроінституції.

«До «ТОП-5» країн ЄС за кількістю громадян, що стають жертвами контрабанди, в абсолютних цифрах, увійшли Румунія, Угорщина, Франція, Нідерланди і Болгарія. До «ТОП-5» країн світу за громадянством жертв контрабанди увійшли Нігерія, Китай, Україна, Марокко та Індія», - йдеться у документі.

Єврокомісія посилається на висновок Європолу, який, у свою чергу, попереджає про збільшення кількості жертв торгівлі людьми в умовах економічного спаду, що пов'язаний із кризою коронавірусу. При цьому злочинці часто використовують фактор протиепідемічних обмежень та шукають потенційних жертв з використанням соціальних мереж. Окрім «традиційних» форм експлуатації – проституції, примусового жебрацтва та крадіжок, примусової праці у сферах текстильного та сільськогосподарського виробництва, в умовах зростаючого безробіття додалися різні форми експлуатації людей на будівництві, у сферах туризму, у ресторанному бізнесі, у догляді та у домашніх роботах. За даними країн-членів, нині у такій злочинній діяльності використовуються до 15% від загального обсягу жертв торгівлі людьми, серед цієї категорії «трудових» жертв 68% становлять чоловіки.

Ці процеси контрабанди людей часто пов’язані з іншими формами злочинності – такими як контрабанда мігрантів, наркотиків, товарів, вимагання, відмивання грошей, підробка документів, махінації із платіжними картками, злочини проти власності, та інші.

За даними Єврокомісії, глобальний прибуток від торгівлі людьми становить близько 29,4 млрд євро щороку, за поміркованою оцінкою. В країнах ЄС цей показник оцінюється у близько 2,7 млрд євро щороку.

В абсолютних показниках, на які посилаються автори доповіді, протягом 2017-2018 років в ЄС були зареєстровані 14 145 тисяч жертв контрабанди людьми, хоча реальна кількість таких жертв може бути значно вищою, оскільки правоохоронцям вдається виявляти лише невелику їх частину.

При цьому кількість розкриття таких злочинів та покарання винних в Європі залишається на низькому рівні. За фактом виявлених 14 145 жертв контрабанди людьми було порушено 6 163 справи, і лише 2 426 з них мали результатом судові вироки злочинцям.

Як повідомляв Укрінформ, згадана проблема знайшла відображення у третій доповіді Європейської комісії за так званим Механізмом призупинення візового режиму від 10 липня поточного року, в якому Єврокомісія дійшла висновку, що Україна дотримується норм і правил, якими зумовлене надання її громадянам права безвізових подорожей до ЄС.

Разом з цим, влітку поточного року у розділі доповіді, який присвячений Україні, Єврокомісія відмітила, що конфлікт в Україні та відсутність ефективного контролю над частиною кордону на сході країни спричиняють ризик для просочування вогнепальної зброї та контрабандних товарів з цього регіону до ЄС. На додаток, українці є серед тих, хто найчастіше потрапляє у доповіді щодо неєвропейських жертв контрабанди людьми вже протягом кількох минулих років.