Росія використовує торгівлю людьми для підриву іміджу України - експерт

Російська Федерація використовує різні форми торгівлі людьми для криміналізації українського суспільства та дискредитації України на міжнародному рівні.

Таку думку висловила голова ГО Херсонський обласний центр "Успішна жінка" Анжела Литвиненко під час круглого столу "Російська пропаганда та плани Кремля на півдні України", який в режимі онлайн транслював Укрінформ.

“Російська Федерація використовує різні форми торгівлі людьми як засіб впливу на українців. Є декілька цілей: це криміналізація українського суспільства, дискредитація української влади, формування недовіри українців до держави, зниження рівня безпеки громадян і вплив на формування іміджу України на міжнародному рівні як злочинної нації. І якщо подивитися на статистику Міжнародної організації з еміграції щодо виявлень постраждалих від торгівлі людьми, то за всі 20 років діяльності організації на першому місці саме виявлення таких фактів із Російської Федерації,” - зазначила Литвиненко.

Вона звернула увагу на тенденцію: якщо за попереднє десятиріччя (2000-2010 роки) було виявлено близько двох тисяч постраждалих осіб від торгівлі людьми, то з 2011 року в РФ щорічно налічується до 700 постраждалих, серед них і українці.

“Але це лише верхівка айсберга, бо виявляють до 10% із усієї кількості постраждалих. Виявляти складно, бо не всі звертаються по допомогу. По-друге, постраждалими дуже фахово маніпулюють, унаслідок чого вони починають звинувачувати в усьому лише себе”, - пояснила експертка.

За її словами, “полювання” на українців у контексті торгівлі людьми з боку Росії триває. Зокрема Литвиненко нагадала про справу, коли молодих людей запрошували працювати кур'єрами до РФ.

“Коли вони приїжджали до Російської Федерації, то стикалися з тим, що їх примушували до скоєння злочину - розповсюдження наркотиків. Більшість людей відмовлялася. Але незалежно від того, чи їх шантажували, били, підкладали ці наркотики, практично всіх арештовували і висували звинувачення в скоєнні тяжкого злочину,” – констатувала Литвиненко.

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З другого боку, каже експерт, після того, як Україна унормувала своє законодавство в сфері захисту постраждалих від торгівлі людьми та почала активно захищати їхні права, на півдні країни з'явився новий “тренд” - вербування з метою перевезення нелегальних мігрантів.

“Більша частина в нейтральних або територіальних водах іноземних країн була заарештована. І на сьогодні ми маємо велику кількість наших громадян, яким висунуто звинувачення в перевезенні нелегальних мігрантів, вони отримали шалені строки позбавлення волі: за кожного нелегального мігранта - понад 20 років,” - резюмувала Литвиненко.