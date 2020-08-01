Росія використовує торгівлю людьми для підриву іміджу України - експерт
Таку думку висловила голова ГО Херсонський обласний центр "Успішна жінка" Анжела Литвиненко під час круглого столу "Російська пропаганда та плани Кремля на півдні України", який в режимі онлайн транслював Укрінформ.
“Російська Федерація використовує різні форми торгівлі людьми як засіб впливу на українців. Є декілька цілей: це криміналізація українського суспільства, дискредитація української влади, формування недовіри українців до держави, зниження рівня безпеки громадян і вплив на формування іміджу України на міжнародному рівні як злочинної нації. І якщо подивитися на статистику Міжнародної організації з еміграції щодо виявлень постраждалих від торгівлі людьми, то за всі 20 років діяльності організації на першому місці саме виявлення таких фактів із Російської Федерації,” - зазначила Литвиненко.
Вона звернула увагу на тенденцію: якщо за попереднє десятиріччя (2000-2010 роки) було виявлено близько двох тисяч постраждалих осіб від торгівлі людьми, то з 2011 року в РФ щорічно налічується до 700 постраждалих, серед них і українці.
“Але це лише верхівка айсберга, бо виявляють до 10% із усієї кількості постраждалих. Виявляти складно, бо не всі звертаються по допомогу. По-друге, постраждалими дуже фахово маніпулюють, унаслідок чого вони починають звинувачувати в усьому лише себе”, - пояснила експертка.
За її словами, “полювання” на українців у контексті торгівлі людьми з боку Росії триває. Зокрема Литвиненко нагадала про справу, коли молодих людей запрошували працювати кур'єрами до РФ.
“Коли вони приїжджали до Російської Федерації, то стикалися з тим, що їх примушували до скоєння злочину - розповсюдження наркотиків. Більшість людей відмовлялася. Але незалежно від того, чи їх шантажували, били, підкладали ці наркотики, практично всіх арештовували і висували звинувачення в скоєнні тяжкого злочину,” – констатувала Литвиненко.
З другого боку, каже експерт, після того, як Україна унормувала своє законодавство в сфері захисту постраждалих від торгівлі людьми та почала активно захищати їхні права, на півдні країни з'явився новий “тренд” - вербування з метою перевезення нелегальних мігрантів.
“Більша частина в нейтральних або територіальних водах іноземних країн була заарештована. І на сьогодні ми маємо велику кількість наших громадян, яким висунуто звинувачення в перевезенні нелегальних мігрантів, вони отримали шалені строки позбавлення волі: за кожного нелегального мігранта - понад 20 років,” - резюмувала Литвиненко.