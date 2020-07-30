У Києві відкриється виставка до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми

30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, у Києві відкриється виставка «Очікування Vs Реальність».

Як повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, метою заходу є інформування людей про проблему сучасного рабства, передає пресслужба КМДА.

"Так, о 10:00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться офіційне відкриття виставки, метою якої є підвищення рівня обізнаності наших громадян щодо потенційної небезпеки нелегального працевлаштування та актуальності таких понять, як торгівля людьми та експлуатація. У виставці знайшли відображення історії постраждалих українців, які в пошуках кращого життя приймали пропозиції ненадійних роботодавців і потрапляли в небезпечні ситуації", - йдеться у повідомленні.

Кожен відвідувач виставки матиме можливість поспілкуватись зі спеціалістами з протидії торгівлі людьми та отримати поради щодо того, як подбати про себе та безпеку своїх рідних.

Крім того, о 10:00 запланований брифінг за участю представників Міністерства соціальної політики, Міжнародної організації з міграції (МОМ), Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Київської міської державної адміністрації, Міжнародної громадської організації «А21 Україна», які є організаторами виставки, а також представників правоохоронних органів.

Виставка працюватиме в парку ім. Тараса Шевченка до 12 серпня, а далі вирушить великими містами України.

Загалом, виставка проходитиме у 18 містах. Закриття відбудеться в м.Одесі.