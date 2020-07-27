Союз українців Румунії провів у Бухаресті «Дні української культури»

Бухарестська філія Союзу українців Румунії (СУР) організувала «Дні української культури».

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

«У суботу, 25 липня 2020 року, в Національному музеї села Бухарестська філія Союзу українців Румунії провела «Дні української культури», в яких взяли участь члени Бухарестської філії СУР, представники музею, шанувальники української культури, гості з Сучави та Мараморощини та журналісти, з дотриманням рекомендацій влади щодо соціальної дистанції», - йдеться к дописі.

На початку заходу учасники відвідали хату українців-гуцулів з села Бряза Сучавського повіту, розташовану на одній з вулиць Бухарестського музею села імені Дімітрія Густі, а потім завітали на влаштовану під вільним небом виставку книг і періодичних видань СУР.

З вітальними словами до присутніх звернулися голова Бухарестської філії СУР письменник Михайло Трайста, науковець музею села Аурелія Тудор та румунський поет Дан Йоан Марта.

Михайло Трайста розповів про діяльність СУР у культурній сфері, представив українську періодику та книги, видані Союзом українців Румунії.

Свою творчість продемонстрував бухарестський інструментальний дует Наталія Панчек-Колотило (скрипка) та Дан Васілеску (гітара).

Виступили також танцювальний гурт «Червона калина» з Негостини Сучавського повіту (керівник Юліан Кідеша), вокально-інструментальний гурт «Молоді гуцули» з Вишавської долини Марамороського повіту (керівник Марія Папарига) та маленька Андрея Яворівська, яка продекламувала український вірш.

Учасники свята були нагороджені грамотами за їх внесок у розвиток та збереження української культури.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook