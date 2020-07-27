Американська українка, що балотується до парламенту Нью-Йорку, розповіла про свою кампанію

Американка українського походження Тамара Лащик готується до участі у виборах до парламенту штату Нью-Йорк.

Про те, як донька українських емігрантів планує відродити економіку Нью-Йорку, агітує за себе, збирає кошти та чи підтримує її українська громада, розповідається в сюжеті «Голосу Америки».

«Політичне життя Нью-Йорка цього літа дуже насичене. Щойно в місті відгриміли праймеріз, як кандидати від обох партій взялися за агітацію, готуючись вже до виборів у листопаді. Тамара Лащик – одна з них. Американка українського походження балотується до парламенту штату від Республіканської партії. Себе вона називає поміркованою республіканкою. Як доказ – веде агітацію дуже відкрито і демократично, «розсікаючи» по місту на орендованому велосипеді», - йдеться у відео.

Свою кампанію політикиня-початківець будує навколо відновлення економіки та міста після пандемії та протестів. Вона розповідає, що найбільше спілкується з власниками бізнесів і ресторанів, з'ясовуючи, коли виони планують відкритися і що їм для цього потрібно.

Агітацію Тамара Лащик розпочала з «Українського села» в Нью-Йорку. Цей район для старту кампанії вона обрала недаремно: Тамара народилася в родині українських емігрантів, її дитинство пройшло в «Українському селі».

«Я все життя була пов’язана з українською громадою. Мене хрестили в українській греко-католицькій церкві на 7-й вулиці. Там я взяла шлюб. Я була членом українських організацій, зокрема Пласту, ходила до української школи», - розповідає Тамара Лащик.

На підтримку громади та бізнесу «Українського села» вона дуже розраховує. Самі ж українці, незалежно від політичної приналежності, сподіваються, що у разі перемоги Тамари Лащик нарешті матимуть у владі людину, яка захищатиме їхні інтереси.

Лащик зазначає, що її ідеї подобаються багатьом демократам і українцям. Своєю метою вона називає «підняти Нью-Йорк на ноги після пандемії».

Жінка недаремно обрала відновлення економіки ключовим аспектом своєї кампанії. Лащик є фінансисткою із багаторічним стажем і більше 26 років пропрацювала у банківській сфері, допомагаючи долати кризи.

Саме цей антикризовий досвід надихнув Тамару Лащик балотуватися до парламенту штату. Як зазначається, вона – перша американка українського походження, яка вирішила взяти участь у перегонах.

Окрім спілкування та агітації, політикиня-початківець також збирає кошти на свою передвиборчу кампанію. Для кандидата ця фінансова підтримка електорату є вкрай необхідною, адже на початковому етапі вона демонструє його потенціал. Частину коштів для кампанії Лащик розраховує отримати з партійної скарбниці.

Тамара Лащик вірить у свій успіх. Каже, що не балотувалася б, якби не розуміла, що має усі шанси перемогти, а головне – допомогти місту та громаді.

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Нагадується, що в листопаді амеиканці обиратимуть президента країни та своїх представників в органи влади різних рівнів.

Фото: скріншот з відео «Голосу Америки»

Відео: Голос Америки