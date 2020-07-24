В СКУ пропонують українському уряду створити міжвідомчий орган з питань зовнішньої міграції

Світовий конґрес українців (СКУ) запропонував українському уряду створити міжвідомчий орган з питань зовнішньої міграції.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців пропонує механізм координації державної політики у сфері міграції, що буде дієвою підтримкою українських трудових мігрантів у цей непростий час. Такий міжвідомчий орган дасть змогу віднайти ефективні відповіді на сучасні виклики, пов’язані з зовнішньою трудовою міграцією, що загострилися в період пандемії», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як повідомляється, на початку липня Світовий конґрес українців надіслав Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю пропозицію щодо створення міжвідомчого (консультативно-дорадчого) органу з питань зовнішньої міграції при Кабінеті Міністрів України (КМУ) на чолі з віцепрем’єр-міністром України.

В СКУ зазначають, що актуальність такої пропозиції надзвичайно висока, адже сьогодні головну відповідальність за питання трудової міграції несе Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що перейняло повноваження у відповідній сфері від Міністерства соціальної політики України. Втім, широке коло питань, що стосуються міграційної політики, належать до компетенції інших державних органів та установ.

Над детальною розробкою пропозиції працювала Робоча група Світового Конґресу Українців з питань зовнішньої трудової міграції, одним з пріоритетних напрямків діяльності якої є вплив на формування політики уряду щодо зовнішньої трудової міграції в Україні.

Згідно з пропозицією Робочої групи СКУ, головні завдання такого дорадчо-консультативного органу включатимуть:

- координацію розробки та впровадження державної політики в галузі міграції та українців у світі;

- формування стратегічного бачення міграційних проблем у контексті розвитку держави та сучасних глобальних проблем;

- розробку пропозицій та рекомендацій щодо відповідних планів та програм; експертизу проектів правових актів у відповідній сфері;

- оцінку міграційної ситуації та результатів імплементації державної міграційної політики, виявлення проблемних питань;

- періодичну підготовку відповідних звітів та аргументоване інформування суспільства.

Також в пропозиції йдеться про те, щоб розглядати в контексті міграційної політики питання:

- створення умов та можливостей для повернення українських трудових мігрантів;

- інтеграції прибулих в українське суспільство;

- розбудови економічних зав’язків та залучення іноземних інвестицій з використанням потенціалу української діаспори за кордоном;

- сприяння прозорим переказам коштів, що зароблені трудовими мігрантами в країнах працевлаштування;

- міждержавних договорів із працевлаштування, пенсійного та соціального страхування, уникнення подвійного оподаткування та їх реалізації;

- забезпечення національно-культурних, освітніх і мовних потреб громадян за кордоном, підтримки освітніх програм;

- протидії торгівлі людьми і нелегальній міграції;

- укріплення українських громад закордоном, що допомагають відстоювати інтереси України у світі.

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Як повідомлялося, Світовий конґрес українців створив на початку червня Робочу групу з питань зовнішньої трудової міграції для захисту інтересів українських трудових мігрантів та донесення їх потреб до урядів іноземних країн, а також України. Робочу групу очолив Регіональний віцепрезидент СКУ в Північній, Південній і Західній Європі Павло Садоха.