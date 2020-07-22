Діаспора вітає запровадження безвізу між Україною та Австралією

Союз українських організацій Aвстралії (СУОА) привітав встановлення з 1 серпня безвізового режиму для австралійських громадян у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

Про це йдеться на сайті СУОА.

«Cоюз українських організацій Aвстралії вітає чудову новину про те, що для громадян Австралії встановлено безвізовий режим для подорожей в Україну. Президент Зеленський підписав відповідний указ 21 липня 2020 року», - йдеться у заяві.

Зазначається, що «Управа СУОА разом з Посольством України в Канберрі та Посольством Австралії в Києві виступали за таке важливе рішення».

«Тепер Україна відкрита для австралійського туризму, бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський встановив із 1 серпня безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія у разі перебування в Україні не більше 90 днів за півроку.

Відповідний указ №289/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», - ідеться в документі.

В указі зазначається, що безвізовий режим з вказаними країнами встановлено «з метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства».

Як повідомлялося, Зеленський на початку червня заявив, що поставить завдання Міністерству закордонних справ розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.