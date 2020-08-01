До суду цьогоріч передали понад 100 справ щодо торгівлі людьми - МВС

З початку року в Україні до суду спрямовано понад 100 кримінальних проваджень, які стосуються торгівлі людьми.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

«Упродовж поточного року виявлено майже 150 фактів торгівлі людьми, встановлено більше 50 трафікерів, та більше 100 кримінальних проваджень указаної категорії скеровано до суду», - йдеться у дописі.

Ковальчук зазначила, що позитивні результати України у боротьбі з торгівлею людьми знайшли своє відображення у щорічній доповіді Держдепу США, де нашу країну третій рік поспіль віднесено до 2-ї категорії (тобто виведено з контрольного списку країн, де процвітає торгівля людьми – ред.).

За словами заступниці глави МВС, злочинці для пошуку жертв дедалі частіше використовують інтернет, «а з приходом пандемії COVID-19 та з переходом більшості життєвих процесів в онлайн цей дрейф посилився».

Читайте також: Столична поліція цьогоріч виявила 26 фактів торгівлі людьми

Ковальчук поінформувала, що можна виділити кілька головних тенденцій застосування інформаційних технологій у торгівлі людьми. Зокрема, деякі види сексуальної експлуатації здійснюються винятково в інтернеті – наприклад відеошоу наживо та секс-чати.

Також зловмисники можуть шантажувати жертв з використанням зібраної в інтернеті приватної електронної кореспонденції, записів у соцмережах, постів із геомітками тощо.

Як зазначила Ковальчук, злочинці використовують як спеціально створені ресурси (наприклад, ескортсайти), так і публічні сайти з оголошеннями про працевлаштування.

Онлайнові платформи дозволяють організованим злочинним угрупованням використовувати жертв торгівлі людьми у широких масштабах. «Інформація про жертв сексуальної експлуатації, зайнятих у проституції, публікується у спеціально створених для цього добірках, каталогах, доступних в онлайновому режимі в інтернеті», - уточнила заступниця міністра.

Вона звернула увагу на ще один аспект: «У контексті сексуальної експлуатації дітей соціальні медіа дозволяють зловмисникам легко отримувати доступ до потенційних жертв і значно спрощують їх вербування».

«Наполегливо прошу всіх нас не залишатися байдужими до цієї проблеми, не піддаватися обману та боротися з цим зухвалим порушенням прав людини. МВС постійно працює над тим, щоб кіберпростір для громадян став безпечним місцем роботи, комунікації та самоосвіти», - наголосила Ковальчук.