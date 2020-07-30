У Києві відкрили виставку "Очікування vs реальність" до дня протидії торгівлі людьми

У Всесвітній день протидії торгівлі людьми, 30 липня, в парку імені Тараса Шевченка в Києві відкрито виставку "Очікування vs реальність".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Всесвітній день протидії торгівлі людьми покликаний підвищити рівень поінформованості громадян стосовно глобальної проблеми і привернути увагу до важкого становища жінок, чоловіків, дітей, які стали жертвами цього злочину. На сьогодні торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства, що грубо порушує права людини. Ця діяльність є найшвидше зростаючою кримінальною діяльністю у світі та третьою за прибутковістю після продажу наркотиків та зброї”, - підкреслив на відкритті заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов.

Виставка «Очікування vs реальність» до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Він поінформував, що Міністерством соціальної політики з 2012 року встановлено статус особам, які постраждали від торгівлі людьми, і 978 громадян отримали цей статус (з них 969 — громадяни України, 9 — іноземці), з яких 368 — жінки, 519 — чоловіки, 88 дітей (32 хлопчики та 56 дівчаток).

За видами експлуатації 491 особа постраждала від трудової експлуатації, 228 — від сексуальної, 59 осіб було втягнуто в жебракування, 9 осіб постраждали від змішаної експлуатації, 10 — від вилучення органів, 14 дітей — від торгівлі людьми шляхом їх продажу третім особам, 1 особа — від сурогатного материнства, 91 втягнута у злочинну діяльність, 3 особи використано у порнобізнесі і 72 — у збройних конфліктах. Основними країнами призначення є Росія, Україна, Польща, Туреччина, Німеччина, ОАЕ, Італія, Китай.

“Виставка “Очікування vs реальність” створена для того, щоб запобігати ситуацію, пов’язані з торгівлею людьми”, - підкреслила керівник Міжнародної громадської організації "А21 Україна" Юлія Саченко.

Вона зазначила, що експозиція складається з 10 стендів, перший — інформаційний, решта розповідають реальні історії українців, лише одна з яких позитивна, а 8 — про тих, хто погодились на пропозиції ненадійних посередників та роботодавців і потрапили до небезпечних ситуацій за кордоном, експлуатації й торгівлі людьми. Кожне зображення на виставці має QR-код з посиланням на сайт, де можна прочитати повну історію.

Водночас Саченко акцентувала, що наразі в Україні спостерігаються невтішні тенденції.

“З початком карантину, пов’язаного з COVID-19, ми побачили величезну хвилю трудових мігрантів, які були змушені залишити свої місця роботи та повернутися в Україну. Протягом першого місяця карантину, лише за березень, 1,5 млн українців втратили роботу тут, в Україні, і будуть її шукати, можливо, за її межами. З послабленням карантину, коли кордони будуть відкриті, скоріше за все ми станемо свідками величезної хвилі трудових мігрантів вже на виїзд, дуже великий відсоток яких буде влаштовуватися нелегально, без робочих віз, а отже, неймовірно ризикують”, - підкреслила керівник "А21 Україна".

Посол, координатор проєктів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен, зокрема, застеріг від помилок під час працевлаштування за кордоном. Він порадив ніколи нікому не давати свої документи, завжди інформувати своїх рідних і знайомих про своє місцеперебування, не підписувати жодного документа незрозумілою мовою, перевіряти документи компанії, де працюєте, не боятися звертатися до місцевої поліції.

Своєю чергою голова Представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн зазначив, що 10 років тому в Україні вони почали проводити соціологічні опитування, за результатами яких зараз відомо, що понад 260 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми з початку 1990-их років.

“Починаючи з січня до червня цього року ми ідентифікували та надали допомогу більш ніж 800 українцям, які постраждали від торгівлі людьми. І це на 40% більше за те, що ми мали минулого року. І, що цікаво, 97% постраждали від трудової експлуатації”, - сказав Ан Нгуєн.

Як зазначалося, виставка в Києві триватиме до 12 серпня, а потім побуває ще у 16 містах України.