Виставку «Єврейский погляд» в Музеї української діаспори продовжено до 2 серпня

Музей країнської діаспори запрошує на виставку «Єврейський погляд», яку продовжено до 2 серпня.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Виставковий проект «Єврейський погляд» продовжено до 2 серпня включно. Експозиція представляє твори вибраних сучасних українських єврейських художників, а також єврейських мистців, що походять з України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на виставці експонується маловідомий широкому загалу графічний цикл «Голокост» Михайла Туровського (США) із фондів Національного художнього музею України, створений у Києві 1973 року, ще до еміграції мистця. Одним із перших в українському образотворчому мистецтві Туровський розкриває трагедію Бабиного яру: правдиво, разом із тим, сакралізовано.

Колишній киянин Михайло Глейзер (США) представлений на виставці графічними роботами початку 1980-х рр. - сюжетами з міського єврейського життя та ілюстраціями до творів Григорія Кановича та Ісаака Бабеля.

Образи з минулого, історія, що зникає на очах, постає на полотнах ще одного представника старшої мистецької генерації Германа Гольда.

Питання релігійно-філософського змісту підіймає у своїх творах представник київської живописної династії Борис Коган.

На виставці також експонуються роботи Давида Бродського, Матвія Вайсберга, Ірини Климової, Олександра Ройтбурда, Альберта-Лейзера Фельдмана, Пінхаса (Павла) Фішеля, Владислава Шерешевського, з яких постає уявлення про багатогранний український єврейський світ. Це і побутові сцени з колоритними персонажами, що ніби «прибули» з історичних маленьких українських містечок, і метафізичні пейзажі, й символічні композиції, а також пронизливі портрети й іронічні рефлексії.

«Ми прагнемо «зазирнути» в український єврейський мистецький світ, який часто-густо виходить за територіальні межі України, але завжди залишається невід’ємною частиною нашої історії та багатонаціональної культури», зазначила директорка Музею української діаспори, кураторка виставки Оксана Підсуха.

У рамках проєкту виставлено твори з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних колекцій.

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Як повідомляв Укрінформ, Музей української діаспори з 30 червня відкритий для відвідувачів.

З огляду на пандемію коронавірусу музей можна відвідати тільки в масках/распіраторах, дотримуючись у залах соціальної дистанції (1,5 м). Особам без індивідуальних засобів захисту у відвіданні музею буде відмовлено. На вході проводитиметься температурний скрінінг, відвідувачі з явними ознаками распіраторних захворювань і підвищеною температурою в музей допускатись не будуть.

Екскурсії проводитимуться індивідуально або для груп до чотирьох осіб, тому їх потрібно буде замовляти заздалегідь.

Наголошується, що музей забезпечений усіма необхідними антисептичними засобами для відвідувачів.

Фото: Музей української діаспори‎ в Facebook