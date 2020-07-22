Юних українців з усього світу запрошують до участі в конкурсі малюнків та фото до Дня Незалежності

Молодих українців з України та діаспори запрошують взяти участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків та фотографій «Що для мене Україна?» до Дня Незалежності України.

Про це повідомляється на сторінці організатора заходу - Благодійного фонду «Об’єднання світових культур» (United World Cultures Foundation / UWCF) в Facebook.

«Благодійний фонд «Об’єднання світових культур», Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення, Українська молодіжна правнича асамблея за підтримки Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, Міністерства молоді та спорту України, проводять Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», приурочений до Дня Незалежності України. До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу», - йдеться у повідомленні.

Номінації в категорії «Фотографія» (за тематикою, без вікового розподілу): природа України; архітектура України; історичні місця Україні; українські традиції.

Номінації в категорії «Малюнок» (за віком):

• Перша молодша група. Індивідуальна робота (від 3 до 5 років);

• Перша молодша група. Колективна робота (від 3 до 5 років);

• Друга молодша група. Індивідуальна робота (від 6 до 10 років);

• Друга молодша група. Колективна робота (від 6 до 10 років);

• Середня група. Індивідуальна робота (від 11 до 14 років);

• Середня група. Колективна робота (від 11 до 14 років);

• Старша група. Індивідуальна робота (від 15 до 18 років);

• Старша група. Колективна робота (від 15 до 18 років).

Колективною вважається робота, яку виконано не більше, ніж 3 особами.

Як зазначається, конкурсні роботи повинні бути пов’язані з загальною тематикою конкурсу; виконуються в довільній графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка) на форматі А4. Малюнки можуть бути виконані у форматі міні-коміксу чи «мему» (гумористичні зображення, в яких знакові елементи співіснують з текстовими елементами).

Конкурсна робота (у відсканованому форматі, JPEG) разом із заявкою (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, назви номінації, назви конкурсної роботи та короткого (1-2 речення) описання зображеного на малюнку чи фото) подається до організаційного комітету шляхом направлення відповідного листа на електрону адресу uwcfua@gmail.com до 15 серпня 2020 року включно. Обов’язково зазначити в темі листа – «Що для мене Україна».

Положення про конкурс можна переглянути за посиланням.

Як зазначається, щоб малюнок конкурсанта 100-відсотково взяв участь у виставці робіт, його оригінал необхідно завчасно надіслати поштою за адресою: 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, 8, одержувач: БФ «Об’єднання світових культур». «Малюнки учасників, оригіналів яких не буде в наявності у організаторів станом на 19 серпня 2020 року, будуть брати участь у виставці вибірково – найкращі роботи будуть роздруковані», - зазначаєть організатори.

За бажанням конкурсант разом з роботою може надіслати на зазначену електронну адресу відео до 1 хвилини з власною розповіддю на тему: «Що для мене Україна». Ролик буде використаний у виставці робіт учасників конкурсу.

На переможців конкурсу чекають дипломи та подарунки.

Фото: United World Cultures Foundation / UWCF в Facebook