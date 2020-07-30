Столична поліція цьогоріч виявила 26 фактів торгівлі людьми

У Києві поліція цьогоріч перекрила два міжнародні канали торгівлі людьми і загалом зареєструвала 26 кримінальних правопорушень, як стосуються торгівлі людьми.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Уточнюється, що з початку року працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва припинили діяльність п'яти злочинних груп, які сприяли жінкам у перетині кордону України з подальшою сексуальною експлуатацією у Туреччині.

Столичні поліцейські також установили осіб, котрі здійснювали торгівлю новонародженими дітьми на території України, Росії та КНР.

«За результатами роботи підрозділу у даному напрямку зареєстровано 26 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування 6 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів», - поінформували у поліції Києва.

Окрім того, задокументовано 25 злочинів, передбачених ст. 303 КК (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією), 19 фігурантам повідомлено підозру.

Також відкрито 18 кримінальних проваджень за ст. 302 КК (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), підозру оголосили семи особам.

«Слідчі столичної поліції завершили досудові розслідування у кримінальних провадженнях, які з обвинувальними актами скерували до столичних судів. Наразі на розгляді у судових установах перебувають 12 кримінальних проваджень за торгівлю людьми, 18 – за створення місць розпусти та 22 – за сутенерство», - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що поліція Києва з початку року перекрила два міжнародні канали торгівлі людьми. Завдяки злагодженим діям співробітників відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, із сексуального рабства було визволено вісьмох жінок.

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У столичній поліції закликають громадян, які стали свідками або жертвами таких злочинів, негайно телефонувати до поліції на номер 102 або на Національну «гарячу лінію» з протидії торгівлі людьми та консультації мігрантів - 0 800 505 501 або 527.