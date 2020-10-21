Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку

Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В’ячеславу Демченку звання бригадного генерала.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №455/2020 від 20 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Демченку В’ячеславу Вадимовичу — начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України", зазначається в документі.

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Водночас іншим указом №454/2020 "за самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі захисту суверенітету та територіальної цілісності України, охорони державного кордону" Президент нагородив медаллю «За військову службу Україні» підполковника Андрія Салівончика та медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня майора Олега Топоровича.

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