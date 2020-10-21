Зеленський присвоїв звання генерала полковнику ДПСУ Демченку

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби В’ячеславу Демченку звання бригадного генерала.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №455/2020 від 20 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Демченку В’ячеславу Вадимовичу — начальнику Управління інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України", зазначається в документі.

Водночас іншим указом №454/2020 "за самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у справі захисту суверенітету та територіальної цілісності України, охорони державного кордону" Президент нагородив медаллю «За військову службу Україні» підполковника Андрія Салівончика та медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня майора Олега Топоровича.