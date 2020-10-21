Зеленський дав Героя України прикордоннику, який у 2014-му зупиняв російських диверсантів
Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №456/2020 від 20 жовтня опублікований на сайті глави держави.
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Атрашкевичу Едуарду Юрійовичу — старшому прапорщику", - йдеться в документі.
В указі зазначається, що звання присвоєно "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Водночас у пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що «Золоту Зірку» старшому прапорщику Президент вручив на урочистостях з нагоди 17-річчя з дня заснування прикордонної розвідки.
"Свою «Золоту Зірку» Едуард Атрашкевич заслужив і на полі бою, і в повсякденній службі. У серпні 2014 року під час виконання бойового завдання на Луганщині його дії допомогли зупинити вторгнення російських диверсантів та бойової техніки", - розповіли в ДПСУ.
Нині Едуард Атрашкевич служить у Харківському прикордонному загоні.
Крім того, він є активним учасником волонтерського руху.
У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі високе званням Героя України було присвоєне прикордонникам Ігорю Момоту, Євгену Пікусу та В’ячеславу Семенову (усім трьом - посмертно).
фото: ДПСУ