Зеленський дав Героя України прикордоннику, який у 2014-му зупиняв російських диверсантів

Президент Володимир Зеленський присвоїв старшому прапорщику Едуарду Атрашкевичу звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Як повідомляє Укрінформ, відповідний указ №456/2020 від 20 жовтня опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Атрашкевичу Едуарду Юрійовичу — старшому прапорщику", - йдеться в документі.

В указі зазначається, що звання присвоєно "за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

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Водночас у пресслужбі Державної прикордонної служби повідомили, що «Золоту Зірку» старшому прапорщику Президент вручив на урочистостях з нагоди 17-річчя з дня заснування прикордонної розвідки.

"Свою «Золоту Зірку» Едуард Атрашкевич заслужив і на полі бою, і в повсякденній службі. У серпні 2014 року під час виконання бойового завдання на Луганщині його дії допомогли зупинити вторгнення російських диверсантів та бойової техніки", - розповіли в ДПСУ.

Нині Едуард Атрашкевич служить у Харківському прикордонному загоні.

Крім того, він є активним учасником волонтерського руху.

У Держприкордонслужбі нагадали, що наразі високе званням Героя України було присвоєне прикордонникам Ігорю Момоту, Євгену Пікусу та В’ячеславу Семенову (усім трьом - посмертно).

фото: ДПСУ