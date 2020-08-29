Президент вручив нагороди загиблих захисників України їх родичам

Під час церемоніалу вшанування військовослужбовців ЗСУ у Залі Пам’яті на території Міністерства оборони Президент Володимир Зеленський передав нагороди трьох загиблих захисників України їх рідним.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Інформують, що Указами Президента України за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Жуку Андрію Сергійовичу – майору (посмертно), присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Кубраку В’ячеславу Анатолійовичу – прапорщику (посмертно), нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня Дегтярьова Віктора Миколайовича – учасника бойових дій (посмертно).

Як повідомляв Укрінформ, ушанування пам’яті 223 воїнів, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, відбулося на Меморіальному комплексі Міністерства оборони України. Разом із Главою держави участь у заході брали також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Фото: Міноборони