Злочини на війні: Зеленський сподівається, що правоохоронці досягнуть результатів у розслідуванні

Президент Володимир Зеленський розраховує, що правоохоронні органи зможуть продемонструвати результат у розслідуванні в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на сході України.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив у Меморіальному комплексі Міністерства оборони після заходів зі вшанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

“Якою б гіркою не була правда, але правоохоронні органи повинні показати результат. Я знаю, що у Генеральній прокуратурі створений департамент війни (Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, — ред.) саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Будемо надіятись, що вони будуть крокувати в цьому напрямку вперед,” — зазначив Зеленський.

Водночас Президент наголосив, що завдання української влади — зробити все можливе для того, щоб не забулося ім'я жодного героя, полеглого у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

“Навряд чи ми можемо надіятись на те, що така рана... така рана на тілі історії України і така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І я вам чесно скажу, відверто: українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім'я ніхто не забув, і щороку ми розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб ми розповідали щодня, що такі трагедії в Україні були, що такі герої в Україні були і є, які відають своє життя. Розказувати треба всім дітям. І мені здається, що це наш головний обов'язок — нести скрізь історію України, історію наших героїв,” — підкреслив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у Меморіальному комплексі Міністерства оборони взяв участь у заходах з ушанування пам’яті воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський "зелений коридор" став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

Упродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.