Разумков: Україна пам’ятає і завжди пам’ятатиме своїх героїв

Україна завдячує тим, хто загинув, захищаючи незалежність і суверенітет держави, та завжди пам’ятатиме своїх героїв.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу апарату парламенту, про це йдеться у зверненні Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

"Україна пам’ятає і завжди пам’ятатиме своїх героїв. Ми мріємо про завершення війни на Сході України, сподіваємося, що кожен воїн повернеться живим до своїх близьких, і нарешті на всій нашій території запанує мир. Але кожним новим днем ми завдячуємо також тим, хто вже не повернеться з цієї війни. Завдячуємо тим, хто загинув, захищаючи Україну", - зазначив спікер.

Водночас він підкреслив, що дуже часто в історії нашої держави наступали часи, коли доводилося відстоювати право на самостійність зі зброєю в руках.

"Такі сторінки історії загартували Україну, зробили її сильнішою та впевненішою, але натомість забрали найцінніше - людські життя. З 2014 року наша держава знову змушена боротися за свободу та суверенітет ціною життів військовослужбовців, добровольців - героїв, які стали на захист України та її територіальної цілісності", - зауважив Разумков.

За його словами, довгоочікуваний режим тиші, який ми маємо сьогодні - це добрий знак, але не привід забувати, скільки життів було втрачено за ці шість років боротьби на Сході.

Як відомо, 29 серпня - День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

Бої за важливий стратегічний об’єкт Донбасу - місто Іловайськ, тривали з середини серпня. Українським військовим майже вдалося оволодіти містом, але втрутилася російська армія.

В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога.

28 серпня становище наших військових стало критичним. Між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ відбулися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення українських військових за узгодженими маршрутами.

Граючи роль миротворця, президент Росії Володимир Путін 29 серпня запропонував підконтрольним Росії незаконним збройним формуванням відкрити для українських військових гуманітарний коридор, яким би вони могли вийти з оточення. Насправді путінський "зелений коридор" став для наших військових справжньою дорогою смерті, адже тоді загинуло чимало українських військових.

Впродовж цих років тривають дискусії та ведеться слідство щодо цієї трагедії. Дані про втрати різняться й по сьогодні. Так, за офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому зеленому коридорі 366 українських воїнів загинуло, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.