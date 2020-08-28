У Києві представили план заходів із вшанування пам’яті захисників України

У Київській міській державній адміністрації затверджено план заходів із підготовки та відзначення у столиці Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, 29 серпня о 12:00 на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору заплановане проведення меморіального заходу, присвяченого Дню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

З 29 серпня до 1 вересня на Михайлівській площі працюватиме фотовиставка «Іловайськ. Спогади. 2014».

Окрім того, на Михайлівській площі 29 серпня об 11:00 усі охочі зможуть відвідати артпроєкт «Жива пам’ять», присвячений пам’яті загиблих в російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Артпроєкт працюватиме до 29 вересня.

У кінотеатрі «Київська Русь» відбудуться покази сучасних тематичних військово-патріотичних фільмів, зокрема фільму «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас».

29 серпня о 13:00 відбудеться онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Доба пам’яті». Онлайн марафон збирає патріотів України, щоб віддати велику шану родинам захисників України та віддати борг героям – кращим українським жінкам та чоловікам, які стали справжньою українською легендою. Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі ІА «Укрінформ».

Також 29 серпня демонструватимуть тематичні експозиції Національного військово-історичного музею України.

30 серпня о 12:00 проведуть книжкову конференцію «Історії героїв війни за незалежність України» в кінотеатрі «Київська Русь».

26 вересня запланований всеукраїнський патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

У День пам’яті захисників України приспустять Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам’яті за захисниками України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Заходи до Дня пам’яті захисників України також пройдуть у всіх районах столиці.

Відповідно до Указу Президента України Дня пам’яті захисників України відзначають щорічно 29 серпня.