На Херсонщині перевірили готовність сил протиповітряної оборони

На півдні України в районі відповідальності угруповання військ, підпорядкованих Командуванню об’єднаних сил ЗСУ, проведено перевірку готовності сил та засобів протиповітряної оборони вчасно реагувати на повітряний напад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" та "Оса-АКМ" було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та „знищення“, - розповів командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Як зазначається, під час перевірки захисники повітряного простору впевнено продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Наєва, в анексованому Криму перебувають 32,5 тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі — сухопутне угруповання. Крім того, там знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки.