На Херсонщині перевірили готовність сил протиповітряної оборони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.
"Завданням для екіпажів і розрахунків зенітно-ракетних комплексів "Бук-М1" та "Оса-АКМ" було своєчасне вибуття за сигналом на бойові позиції для відпрацювання завдання, здійснення маневру у нові позиційні райони, пошук повітряної цілі, взяття її на автоматичне супроводження та „знищення“, - розповів командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Як зазначається, під час перевірки захисники повітряного простору впевнено продемонстрували вміння будувати багаторівневу систему протиповітряної оборони в районі виконання бойових завдань, а також здобувати та надавати на пункт управління відомості про засоби повітряного нападу.
Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Наєва, в анексованому Криму перебувають 32,5 тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі — сухопутне угруповання. Крім того, там знаходяться 200 бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки.