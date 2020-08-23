Військові ООС привітали українців із Днем Державного Прапора

Захисники України з Об'єднаних сил записали відеозвернення, у якому розповіли, що для них означає Державний Прапор України та привітали українців зі святом.

Як передає Укрінформ, відеопривітання військовослужбовців Об'єднаних сил із Днем Державного Прапора України оприлюднено на сторінці ООС у Facebook.

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Нагадаємо: щорічно 23 серпня в Україні відзначають державне свято – День Державного Прапора України. Запровадив свято другий український президент Кучма у 2004 році.

За офіційною версією, 23 серпня 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий прапор у сесійну залу Верховної Ради (цей прапор зберігають під склом у музеї ВРУ як реліквію).

Наступного дня, 24 серпня, Україна проголосила незалежність.