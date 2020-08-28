КМДА та Укрінформ проведуть онлайн-марафон до Дня пам'яті захисників України

Марафон вшанування пам’яті захисників України відбудеться 29 серпня

Київська міська державна адміністрація, Київський міський центр допомоги учасникам АТО, Департамент суспільних комунікацій КМДА спільно з Укрінформом проведуть онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Доба пам'яті».

Марафон вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Доба пам’яті» відбудеться 29 серпня 2020 року на Youtube-каналі Укрінформу.

Вечір пам’яті збирає українців для того, щоб віддати велику пошану родинам захисників України та віддати борг героям – кращим українським чоловікам, які стали справжньою українською легендою. Патріотизм і любов до рідної землі – ось де причини надзвичайної перемоги.

До перегляду долучаються члени родин загиблих по всій Україні, ветерани російсько-української війни та українці за кордоном з більш ніж 10 країн світу.

До виступів запрошені: Катерина Степанкова, Ада Роговцева, Ігор Гордійчук, Світлана Мирвода, Тарас Компаніченко та інші.

Марафон розпочнеться о 13:00 Державним гімном України, супроводжуватиметься розповідями ветеранів, волонтерів, медиків, членів родин загиблих, творчими виступами і закінчиться о 16:30 Свічкою пам’яті та зачитуванням імен загиблих захисників за Україну.

На фото: Автори проєкту «Доба пам’яті» та ведучі заходу: фронтовий волонтер Наталя Прилуцька та ветеран війни Костянтин Вінніченко