КМДА та Укрінформ проведуть онлайн-марафон до Дня пам'яті захисників України

КМДА та Укрінформ проведуть онлайн-марафон до Дня пам'яті захисників України

Анонс
Укрінформ
Марафон вшанування пам’яті захисників України відбудеться 29 серпня

Київська міська державна адміністрація, Київський міський центр допомоги учасникам АТО, Департамент суспільних комунікацій КМДА спільно з Укрінформом проведуть онлайн-марафон, присвячений вшануванню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Доба пам'яті».

Марафон вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «Доба пам’яті» відбудеться 29 серпня 2020 року на Youtube-каналі Укрінформу.

Вечір пам’яті збирає українців для того, щоб віддати велику пошану родинам захисників України та віддати борг героям – кращим українським чоловікам, які стали справжньою українською легендою. Патріотизм і любов до рідної землі – ось де причини надзвичайної перемоги.

До перегляду долучаються члени родин загиблих по всій Україні, ветерани російсько-української війни та українці за кордоном з більш ніж 10 країн світу.

До виступів запрошені: Катерина Степанкова, Ада Роговцева, Ігор Гордійчук, Світлана Мирвода, Тарас Компаніченко та інші.

Марафон розпочнеться о 13:00 Державним гімном України, супроводжуватиметься розповідями ветеранів, волонтерів, медиків, членів родин загиблих, творчими виступами і закінчиться о 16:30 Свічкою пам’яті та зачитуванням імен загиблих захисників за Україну.

На фото: Автори проєкту «Доба пам’яті» та ведучі заходу: фронтовий волонтер Наталя Прилуцька та ветеран війни Костянтин Вінніченко

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