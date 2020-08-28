У Львові презентували виставку "На спомин про Іловайськ"

Понад 40 документальних світлин запеклих боїв 2014 року в Іловайську презентували у Львові біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи.

Виставка присвячена річниці виходу українських військових з Іловайського котла, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Світлини передають хроніку подій впродовж 21-29 серпня. У ці дні загинули 366 військових та добровольців, сотні були поранені та потрапили в полон. Авторами світлин є четверо цивільних фотографів - Олександр Глядєлов, Макс Левін, Максим Дондюк та Маркіян Лисейко.

Презентація фотовиставки "На спомин про Іловайськ" у Львові / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Про ідею створення виставки розповів один з авторів, фотокореспондент агентства Маркіян Лисейко.

"На початку війни в нас не було людей, які б фіксували бойові дії. Ну, приїжджали журналісти за матеріалами, які треба було зразу відписати, фотографували здалеку техніку, брали інтерв’ю і все. А я хотів фіксувати події, які відбуваються. Як і в Іловайську, так і після, ми довший час працювали неофіційно, без акредитації… Приїжджали просто по знайомству, але обіцяли і виконували ту обіцянку не публікувати фото, поки батальйон або підрозділ не виходив з бойових позицій", - розповів Лисейко.

Але, за його словами, знімали тоді все – і бої, і обстріли, і позитивні моменти, і негативні. Тому ця виставка з’явилася лише через рік після подій в Іловайську: "Ми зважали на те, що більшість зображених на цих фото були в полоні і боялися, щоб не нашкодити".

Як зазначила організатор Олена Живко, раніше виставка була представлена в Харкові, Сумах, Києві, Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому. "І кожного разу, спостерігаючи за людьми, які розглядають світлини, бачили, що вони відкривають для себе новий світ - світ війни, болю, але водночас і гордості", - наголосила вона.

Багато відвідувачів прийшли на фотовиставку з дітьми, один з них - військовий медик за позивним "Лука" - наглядно розповідає про моменти війни 9-річному сину. "Лука" вважає, що такі виставки є найкращою книжкою історії для наших дітей.

"Такі виставки – це є перші книжки історії, де приходять живі легенди, очевидці, учасники подій, які можуть розказати і передати правду", - переконаний він.

Документальну фотовиставку "На спомин про Іловайськ" можна буде оглянути до 29 серпня, в цей же день аналогічну експозицію представлять у Києві.

"Саме така виставка, яку ми бачимо сьогодні, – це страшні картини, але вони дуже потрібні саме в мирному Львові. Тому що війна відбувається далеко, і не всі усвідомлюють, що там і через яке пекло проходять наші вояки", - зазначив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.

За його словами, дана фотовиставка лише початок вшанування Героїв Іловайська. Оскільки на 29 серпня - у День захисників України - у Львові заплановані заходи на вшанування пам'яті загиблих на Личаківському кладовищі, а біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться молебень та зустріч з учасниками подій в Іловайську, матерями загиблих воїнів, медиками та волонтерами.