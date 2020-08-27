У Львові відкрилася виставка світлин учасників АТО/ООС

У Львові на площі Ринок розпочала роботу фотовиставка зі світлинами учасників АТО/ООС під назвою "Війна. Родина. Україна".

Про це у Фейсбуці інформує 2 Галицька бригада Нацгвардії України, передає Укрінформ.

"На площі Ринок, у Львові, відкрилась фотовиставка із назвою "Війна. Родина. Україна". На перехожих з фотографій дивляться учасники АТО/ООС, їх діти, матері, дружини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ідея виставки – показати, що життя триває, для військових і їх родин, та розповісти, що немає більш цінного для військового, ніж надійний тил вдома, дружина, родина, діти.

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Керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук повідомила, що раніше вони помітили, як людям, які дотичні до АТО/ООС, дуже важлива особистісна турбота, і тому понад місяць тому у центрі виникла ідея зробити щось таке, що нагадає суспільству про воїнів і стане приємним для самих військових.

"Для кожного учасника бойових дій надважливим є надійний тил за спиною, — це дружина, це батьки, це доньки і сини, брати та сестри. Саме вони найбільше допомагають повернутись їм до мирного життя. Вони не тільки чекають їх вдома, а саме завдяки їм відбувається адаптація, вони допомагають їм жити далі, жити успішно". – повідомила Ткачук.

До роботи над цією фотовиставкою була залучена і відомий львівський фотограф Катерина Птаха.

Як уточнюється, на цих світлинах зображені історії військових із ЗСУ, ДПСУ, а також нацгвардійця Івана Костка, який на фото на виставці — разом з дружиною Мар’яною, сином та донькою.

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