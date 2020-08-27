У Львові відкрилася виставка світлин учасників АТО/ООС
Про це у Фейсбуці інформує 2 Галицька бригада Нацгвардії України, передає Укрінформ.
"На площі Ринок, у Львові, відкрилась фотовиставка із назвою "Війна. Родина. Україна". На перехожих з фотографій дивляться учасники АТО/ООС, їх діти, матері, дружини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ідея виставки – показати, що життя триває, для військових і їх родин, та розповісти, що немає більш цінного для військового, ніж надійний тил вдома, дружина, родина, діти.
Керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Світлана Ткачук повідомила, що раніше вони помітили, як людям, які дотичні до АТО/ООС, дуже важлива особистісна турбота, і тому понад місяць тому у центрі виникла ідея зробити щось таке, що нагадає суспільству про воїнів і стане приємним для самих військових.
"Для кожного учасника бойових дій надважливим є надійний тил за спиною, — це дружина, це батьки, це доньки і сини, брати та сестри. Саме вони найбільше допомагають повернутись їм до мирного життя. Вони не тільки чекають їх вдома, а саме завдяки їм відбувається адаптація, вони допомагають їм жити далі, жити успішно". – повідомила Ткачук.
До роботи над цією фотовиставкою була залучена і відомий львівський фотограф Катерина Птаха.
Як уточнюється, на цих світлинах зображені історії військових із ЗСУ, ДПСУ, а також нацгвардійця Івана Костка, який на фото на виставці — разом з дружиною Мар’яною, сином та донькою.
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