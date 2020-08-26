В Будапешті показали найбільший український прапор в історії Угорщини

З нагоди Дня Державного Прапора і 29-го Дня Незалежності України в Будапешті було розгорнуто найбільший український прапор в історії Угорщини та місцевої української громади.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Українській асоціації «Єдність» м. Будапешт.

Акцію, що відбулася 23 серпня, було організовано асоціацією «Єдність» за сприяння посольства України в Угорщині та трьох самоврядувань Будапешта: місцевого самоврядування українців Обуди-Бийкашмедєр, місцевого самоврядування українців Кішпешта і місцевого самоврядування українців Кьобані.

«На заклик вшанувати головний символ української нації відгукнулося багато людей. У самому серці Будапешта, на горі Геллерт, зібралися разом українці, які давно проживають в угорській стоолиці, а також ті, що працюють чи вчаться тут тимчасово. Були й угорці, які дуже толерантно ставляться до подібних акцій — всебічна підтримка національних меншин, в тому числі право використовувати власну символіку і вшановувати її, тут підтримується на державному рівні законом про меншини», - розповіла Петровська.

На початку заходу його учасники схилили голови перед українськими Героями і вшанувати пам'ять тих, хто загинув, хвилиною мовчання.

«У всі часи державний прапор священний. Адже українці вже не раз віддавали за нього життя. Сьогодні (23 серпня – ред.) не можна не згадати тих, хто загинув під синьо-жовтим стягом, захищаючи незалежність України», - зазначила Петровська.

Почесна гостя свята Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп у своєму вітальному слові зауважила, що прапор України — це символ держави, який пройшов з нашою нацією довгий історичний шлях. З ним ми не тільки відновили власну державу 29 років тому, але й продовжуємо відстоювати її незалежність та територіальну цілісність сьогодні на Сході України.

Після розгортання найбільшого українського прапора в історії Угорщини та виконання українського гімну відбулася святкова стометрова хода, під час якої лунали «Слава Україні», «Україна понад усе» та гімн Українських січових стрільців «Ой у лузі червона калина».

Після ходи на всіх чекало справжнє домашнє українське частування від учасниць асоціації «Єдність», майстер-класи для дітей, квізи про Україну з різноманітними призами та фотозона мистецького проєкту «Український обрядовий вінок», де професійні фотографи фотографували всіх охочих у найрізноманітніших українських віночках.

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На завершення свята Петровська подякувала всім присутнім за те, що відгукнулися на заклик відзначити День Прапора разом. «Об’єднуючи зусилля, ми завжди можемо робити більше і краще. Разом ми — сила», - зауважила голова Української асоціації «Єдність».

До 29-ї річниці відновлення незалежності України Посольство України в Угорщині підготувало, серед іншого, відеофільм. У ньому розповідається про українські національні костюми, фотовиставку яких з 23 серпня можна побачити довкола Посольства України в Угорщині; представлено віртуальний концерт за участі українських музикантів, які проживають в Угорщині, а також презентовано українську природу, міста і потенціал нашої Батьківщини.

Фото: Nepop Liuba, Українська асоціація «Єдність» (Ольга Коберідзе, Роман Рішко, Золтан Геібл)

Відео: Українська асоціація «Єдність», Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége / Embassy of Ukraine to Hungary