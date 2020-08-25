Українці світу привітали Україну з Днем Незалежності

Українська діаспора в усьому світі приєдналася до святкувань Дня Незалежності.

Зі святом українців в різних країнах планети привітав президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт СКУ.

«Шановні українці й друзі України! Від імені Світового конґресу українців вітаю з найбільшим національним святом – Днем відновлення незалежності України. 29 років тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. І це не просто мрія. Це незламне прагнення українського народу до свободи. Це непохитна віра в перемогу над ворогом. Це невтомна праця задля європейського майбутнього української держави. Це духовна єдність поколінь українців в Україні та в діаспорі, що століттями виборювали незалежність. Це свято світового українського народу, адже де б ми не жили – гордімося, що ми є українці», - зазначив Ґрод.

Він зауважив, що «перед всіма нами стоять великі виклики: подолання російської агресії проти України та українського народу, розбудова могутньої України та розвиток українського світу».

Президент СКУ зазначив, що пишається тим, що «світове українство пліч-о-пліч стоїть на підтримку українського суверенітету, української мови й успіху України».

Крім того, в іншому відеоролику, розміщеному на сторінці СКУ в Фейсбуці, з Днем Незалежності Україну вітають представники СКУ, очільники українських громадських, культурних організацій з Австралії, Аргентини, Португалії, Норвегії, Естонії, Росії, Казахстану, Туреччини.

З Днем Незалежності українців світу привітала також діаспора зі США в своєму відео

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Українці в Норвегії відзначили День Незалежності Свої вітання передали українці в ОАЕ, підготувавши ролик.

Зі святом привітали також українці Угорщини у відео

В Греції українці привітали Україну з 29-ю річницею незалежності. Як повідомила в Фейсбуці голова Товариства української діаспори Греції та філоукраїнців греків «Українсько-грецька думка» Галина Маслюк, з нагоди свята відбулася недільна літургія яку відправив у церкві Св.Трійці о. Андрій Твердохліб. Після служби Божої представники української громади вирушили прикрашеними у синьо-жовті кольори автівками через центр міста до найвищої точки грецької столиці на горі Лікавітос. Українці Португалії відзначили автомаршем День Прапора та День Незалежності України, повідомив кореспонденту Укрінформу Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха. «Понад 40 машин взяли участь в автомарші з нагоди Дня Прапора та 29-х роковин незалежності України. Відзначення розпочалося зі спільної молитви в Українській греко-католицькій церкві у Лісабоні. Потім українці сформували автоколону і проїхалися з українською символікою центральними вулицями Лісабона, у тому числі біля президентського палацу. Акція завершилася невеличким мітингом та покладанням квітів до погруддя Тараса Шевченка», - розповів Садоха. Фото: Наталія Турик, Nina Hagen, Halyna Masliuk, Павло Садоха