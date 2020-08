Українці світу привітали Україну з Днем Незалежності

Зі святом українців в різних країнах планети привітав президент Світового конґресу українців (СКУ) Павло Ґрод, повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт СКУ.

«Шановні українці й друзі України! Від імені Світового конґресу українців вітаю з найбільшим національним святом – Днем відновлення незалежності України. 29 років тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців. І це не просто мрія. Це незламне прагнення українського народу до свободи. Це непохитна віра в перемогу над ворогом. Це невтомна праця задля європейського майбутнього української держави. Це духовна єдність поколінь українців в Україні та в діаспорі, що століттями виборювали незалежність. Це свято світового українського народу, адже де б ми не жили – гордімося, що ми є українці», - зазначив Ґрод.

Він зауважив, що «перед всіма нами стоять великі виклики: подолання російської агресії проти України та українського народу, розбудова могутньої України та розвиток українського світу».

Президент СКУ зазначив, що пишається тим, що «світове українство пліч-о-пліч стоїть на підтримку українського суверенітету, української мови й успіху України».

Крім того, в іншому відеоролику, розміщеному на сторінці СКУ в Фейсбуці, з Днем Незалежності Україну вітають представники СКУ, очільники українських громадських, культурних організацій з Австралії, Аргентини, Португалії, Норвегії, Естонії, Росії, Казахстану, Туреччини.

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців, Ukrainian Congress Committee of America, Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ, Ярослав Сайкевич, Павло Садоха