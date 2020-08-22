Українці Норвегії презентували відеопроєкт до Дня Незалежності

До Дня Незалежності українці Норвегії створили відеопроєкт - привітання «Від української діаспори в Норвегії - з любов'ю».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Українського культурно-освітнього центру в Осло в Фейсбуці.

Проєкт підготовлений за сприяння Посольства України в Норвегії та Українського культурно-освітнього центру в Норвегії.

У відеоролику українці з різних міст королівства поздоровляють Україну зі святом.

Із днем народження Україну в рамках проєкту привітав Надзвичайний і Повноважний Посол в Норвегії Вячеслав Яцюк.

Він нагадав про глибокі історичні зв’язки між Україною та Норвегією ще з часів Київської Русі, яка була найбільш розвиненою державою в Європі того часу, а норвезькі королі та володарі інших європейських країни вважали за честь побратися з київськими князівнами (зокрема, старша донька Ярослава Мудрого Єлизавета (норвезькою Еллісів) була дружиною норвезького короля Гаральда і знаковою постаттю в історії Скандинавії - ред.).

Як зазначив посол, свобода завжди була найвищою цінністю українців. «Ми залишалися вільними на своїй землі. Ми завжди були найкращими воїнами, ми будували і руйнували імперії. Ми давали світові геніїв, неперевершених майстрів, талановитих винахідників, підкорювачів нових висот людства», - зазначив дипломат, додавши, що «ми залишаємось такими – найкращими , непереможними, талановитими».

Він зауважив, що Україна має все для успіху, і якщо кожен з нас цього справді захоче, нашого розквиту не зупинить жодна сила. «Наша національна ідея проста і потужна – успішна Україна, яка створює найкращі можливості для успіху всіх своїх громадян. Нашу крахну і кожного з нас чекає історя успіху», - сказав посол.

Для цього, зауважив Яцюк, треба, зорема, «мобілізувати найкращі якості нашого національного характеру; зрозуміти, що в нашій національній єдності – невичерпне джерело сили для кожного з нас; підтримувати один одного у добрих справах, вчитися новому», вдосконалювати те, що вже вміємо робити, думати, захищати тощо.

В іншому ролику в рамках проєкту українці Норвегії декламують вірш української поетеси Наталки Поклад «Козацька дитино».

А у наступному відео вірш Оксани Осовської «Україні» читають українці Норвегії, Данії, США, Литви. Читайте також: Українські громади Південного регіону СКУ презентували відеовітання до Дня Незалежності

Відео: Українська школа «Еллісів» Осло, Норвегія