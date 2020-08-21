Українські громади Південного регіону СКУ презентували відеовітання до Дня Незалежності

Українські громади Південного регіону СКУ презентували відеовітання до Дня Незалежності

Відео
Укрінформ
Українські громади Світового конґресу українців (Південний регіон) привітали українців у світі з Днем Незалежності.

Як передає Укрінформ, відповідний відеоролик змонтувала і виклала у Фейсбуці співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам.

«Дорогі українці всього світу, представники українських громад Південного регіону Світового конґресу українців вітають вас з Днем Незалежності України! Південний регіон: українці Індії, Австралії, Малайзії, Сінгапуру, Гонконгу (Китай), Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Єгипту, Лівану, Південної Африки, Японії, Тунісу, Монголії, Нової Зеландії, Туреччини», - зазначається у підписі до відео.

Вступне слово виголосила Регіональна віцепрезидентка Світового конґресу українців Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Наталія Пошивайло-Таулер (Австралія). Вона побажала сил і натхнення в розбудові незалежної української держави і зазначила: «Де б ми не жили, пишаймося, що ми є українцями».

У вітанні використано вірш «Незалежна» Марини Акрам, який продекламували сама авторка, а також Діана Осипенко (Туреччина), Віта Михайлова (Туреччина), Ольга В’язенко (Нова Зеландія), Зоя Дей (Південно-Африканська Республіка), Лідія Муруган (Малайзія), Наталія Дубровик (Єгипет), Ярина Бугера (Ліван), Людмила Шимко (Туреччина).

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Як повідомляв Укрінформ, українські громади країн Балтії записали спільне відеовітання до Дня Незалежності.

Фото: Фейсбук

Відео: Марина Акрам

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