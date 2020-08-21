Українські громади Південного регіону СКУ презентували відеовітання до Дня Незалежності

Українські громади Світового конґресу українців (Південний регіон) привітали українців у світі з Днем Незалежності.

Як передає Укрінформ, відповідний відеоролик змонтувала і виклала у Фейсбуці співзасновниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам.

«Дорогі українці всього світу, представники українських громад Південного регіону Світового конґресу українців вітають вас з Днем Незалежності України! Південний регіон: українці Індії, Австралії, Малайзії, Сінгапуру, Гонконгу (Китай), Об’єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Єгипту, Лівану, Південної Африки, Японії, Тунісу, Монголії, Нової Зеландії, Туреччини», - зазначається у підписі до відео.

Вступне слово виголосила Регіональна віцепрезидентка Світового конґресу українців Східної, Південної та Південно-Східної Азії, Океанії та Африки Наталія Пошивайло-Таулер (Австралія). Вона побажала сил і натхнення в розбудові незалежної української держави і зазначила: «Де б ми не жили, пишаймося, що ми є українцями».

У вітанні використано вірш «Незалежна» Марини Акрам, який продекламували сама авторка, а також Діана Осипенко (Туреччина), Віта Михайлова (Туреччина), Ольга В’язенко (Нова Зеландія), Зоя Дей (Південно-Африканська Республіка), Лідія Муруган (Малайзія), Наталія Дубровик (Єгипет), Ярина Бугера (Ліван), Людмила Шимко (Туреччина).

Як повідомляв Укрінформ, українські громади країн Балтії записали спільне відеовітання до Дня Незалежності.

Фото: Фейсбук

Відео: Марина Акрам