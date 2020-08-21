Європейський конгрес українців до Дня Незалежності запускає ініціативу «Єднаймося Україною»
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні від імені голови ЄКУ Богдана Райчинця на сторінці події в Фейсбуці.
«Пропонуємо всім записати короткий відеоролик (до 30 секунд) і вислати вітання Вашої громади/організації Європи європейському українству та Україні (будь ласка, додайте пізніше лінк/посилання, де ролик завантажено)», - йдеться у повідомленні.
До участі в акції символічного єднання українців запрошуються керівники українських організацій тощо.
Акція стартує о 10:00 і триватиме до 22:00.
Усі відео будуть пізніше оприлюднені на каналі в Ютубі.
Як зазначається, відповідну ініціативу організовує також Світовий конгрес українців, яку ЕКУ, підтримує.
«Ми впевнені, що є простір використати ваші ролики передусім для підтримки діяльності українства в рамках європейського простору», - йдеться у повідомленні.