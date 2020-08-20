Українська громада Угорщини запрошує на святкування Дня Незалежності

Українська громада Угорщини запрошує усіх охочих приєднатися 23 серпня до святкування Дня Незалежності біля пам’ятника Кобзарю в Будапешті.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівниця Українського центру кардинала Гузара в Угорщині Уляна Княгинецька.

«День Незалежності України ми відзначимо 23 серпня за давньою традицією української громади Угорщини - біля пам'ятника Тарасу Шевченку на однойменній площі. У 2020 році святкуватимемо вже вчотирнадцяте», - зазначила Княгинецька.

Вона нагадала, що пам’ятник Шевченку в Будапешті був урочисто відкритий 11 липня 2007 року в присутності президентів України та Угорщини Віктора Ющенка та Ласло Шойома. Проведення різноманітних культурних заходів на площі Тараса Шевченка, де стоїть монумент, стало доброю традицією української громади, додала Княгинецька.

Свято до Дня Незалежності розпочнеться о 10:30 молитвою. Далі у програмі - покладання вінків та квітів жовтого чи синього кольору, вшановуючи пам'ять тих, хто боровся за незалежність України.

О 12:00 відбудеться спільна молитва в церкві Святого Михаїла, що знаходиться за адресою 1056 Budapest, Váci u. 47/b. З нагоди 29-ї річниці Незалежності України Святу Літургію українською мовою супроводжуватиме хор «Новус».

Після закінчення Літургії відбудеться частування. «Запрошуємо вас і вашу родину гідно відсвяткувати День Незалежності України!», - зазначила Княгинецька.