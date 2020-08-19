Українські громади країн Балтії записали спільне відеовітання до Дня Незалежності

Представники української діаспори в Латвії, Литві, Естонії та місцеві друзі України підготували спільне відеовітання до українського Дня Незалежності.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла президент Конгресу українців Естонії, регіональний віцепрезидент СКУ по Східній Європі Віра Коник. Відеоролик розміщено в Фейсбуці.

«В часи коронавірусу флешмоби, відеозвернення стали звичними. Тому пропозиція наших латвійських друзів записати спільне відеовітання була дуже органічною. І це, здається, наше перше таке вітання. Велика подяка всім, хто взяв участь у цій справі, адже День Незалежності – одне з найбільших наших свят», - зазначила Коник.

Вона також додала, що «Веснянку» наприкінці естонської частини вітання заспівали відомий музикант Руслан Трочинський з донькою Руте. Трочинський – ексучасник гурту «Гайдамаки». У 2004 році переїхав до Естонії, де одружився. У 2005 році заснував гурт «Svjata Vatra», який став популярним в Естонії.

Латвійську частину звернення готувала керівниця Товариства підтримки України / Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда, литовську – Наталя Шертвитєне.

У ролику українці Балтії вітають всіх зі святом, бажають Україні свободи, процвітання, миру, перемоги.

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Державне свято День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України.

Відео: Товариство підтримки України / Ukrainas atbalsta biedriba