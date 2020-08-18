Над Будапештом замайорить найбільший український прапор в історії Угорщини

Українська асоціація «Єдність» запрошує всіх охочих 23 серпня на святковий захід з нагоди Дня Прапора і Дня Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«23 серпня 2020 року Українська асоціація «Єдність» організовує свято, в рамках якого у самому серці Будапешта, на горі Геллерт, буде розгорнуто найбільший український прапор в історії Угорщини та місцевої української спільноти», - йдеться в анонсі.

Як зазначається, захід розпочнеться о 14:00. Він пройде за сприяння Посольства України в Угорщині і трьох самоврядувань Будапешта: місцевого самоврядування українців Обуди-Бийкашмедєр, місцевого самоврядування українців Кішпешта і місцевого самоврядування українців Кьобані.

Свято відкриє Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп.

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На гостей чекають розваги для дітей і дорослих, спеціально облаштована українська фотозона з професійною фотозйомкою, щире спілкування та частування.

Вітається бажання прийти у вишиванках чи іншому українському патріотичному одязі.

Фото: Укрінформ та Українська асоціація «Єдність» в Фейсбук