Над Будапештом замайорить найбільший український прапор в історії Угорщини
Укрінформ
Українська асоціація «Єдність» запрошує всіх охочих 23 серпня на святковий захід з нагоди Дня Прапора і Дня Незалежності України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.
«23 серпня 2020 року Українська асоціація «Єдність» організовує свято, в рамках якого у самому серці Будапешта, на горі Геллерт, буде розгорнуто найбільший український прапор в історії Угорщини та місцевої української спільноти», - йдеться в анонсі.
Свято відкриє Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп.
На гостей чекають розваги для дітей і дорослих, спеціально облаштована українська фотозона з професійною фотозйомкою, щире спілкування та частування.
Вітається бажання прийти у вишиванках чи іншому українському патріотичному одязі.
Фото: Укрінформ та Українська асоціація «Єдність» в Фейсбук